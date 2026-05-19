Москва19 мая Вести.Сухопутные силы США поставили задачу разработать относительно недорогой аналог ракетам для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские правительственные документы.

Согласно материалам, общая стоимость готового снаряда не должна превышать миллиона долларов.

Правительству требуется готовый полноценный боеприпас и решение по управлению пуском, способные противодействовать средствам воздушного нападения говорится в документах

Уточняется, что боеприпас должен уметь сбивать крылатые ракеты, а также баллистические ближнего действия и малой дальности.

Срок подачи заявок от исполнителей истекает 29 мая.

Ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон израсходовал более 1,2 тыс. ракет-перехватчиков Patriot в ходе военной операции против Ирана. При этом в 2025 году в США произвели всего 600 таких ракет стоимостью $4 млн каждая.