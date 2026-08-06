Москва6 авг Вести.Соединенные Штаты отказались предоставить Киеву ракеты Patriot из-за страха столкнуться с истощением собственных запасов этих ракет.

Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По словам сенатора, ракет Patriot не хватает не только для киевского режима, но и для Израиля.

При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет Patriot, в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности написал Пушков в Telegram-канале

Накануне газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в дополнительных поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot. Американский лидер, как уточнялось, мотивировал это решение тем, что США и самим не хватает таких ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставки перехватчиков для зенитных комплексов Patriot Украине могли быть сокращены по политическим причинам. По словам Зеленского, в 2026 году поставки перехватчиков сократились в три раза.