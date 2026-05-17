Коротченко: группировка ВС РФ с "Сарматом" обесценивает "Золотой купол" США

Москва17 мая Вести.Группировка ВС РФ, в арсенале которой баллистические ракеты "Сармат", обесценивает американскую систему противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью ИС "Вести".

По заявлению Вашингтона, ПРО призвана защитить всю территорию США от дальнобойных ракет.

Группировка, в составе которой будут в том числе баллистические ракеты "Сармат", обесценивает программу противоракетной обороны "Золотой купол", с которой выступает нынешнее руководство США в расчете достичь одностороннего военно-технического превосходства над нашей страной убежден Игорь Коротченко

Он добавил, что структура ядерных сил РФ является достаточным фактором для обеспечения глобальной безопасности РФ на ближайшую историческую перспективу.

В январе о ПРО "Золотой купол" заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе в контексте того, что он якобы намерен добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания "Золотого купола".

По данным Reuters, указ президента США о создании "Золотого купола", подписанный в январе 2025 года, установил амбициозные сроки развертывания комплексной системы противоракетной обороны страны к 2028 году.