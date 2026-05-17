Москва17 мая Вести.Испытанием "Сармата" Россия передает США послание о бесполезности их системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". Об этом заявил в интервью ИС "Вести" президент Российского совета по международным делам, кандидат исторических наук Дмитрий Тренин.

Он обратил внимание, что Вашингтон приступает к масштабной модернизации своих стратегических ядерных сил, но Москва уже создала средство, которое обесценит этот труд.

Американцы в плане этой модернизации думают о создании ПРО "Золотой купол". И послание после успешного испытания ракеты "Сармат" заключается в том, что нет такого купола, который "Сармат" не пробил бы. И его тактико-технические характеристики говорят о том, что и в обозримом будущем ничего, способного предотвратить успешное применение "Сармата" в условиях конфликта, с американской стороны не намечается подчеркнул Дмитрий Тренин

В январе о "Золотом куполе" заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе в контексте того, что он якобы намерен добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания этой системы ПРО.

По данным Reuters, указ президента США о создании "Золотого купола", подписанный в январе 2025 года, установил амбициозные сроки развертывания комплексной системы противоракетной обороны страны к 2028 году.

12 мая бюджетное управление конгресса сообщило, что разработка, развертывание и эксплуатация "Золотого купола" может обойтись примерно в 1,2 триллиона долларов на 20 лет. По словам сенатора США Джеффа Меркли, "Золотой купол“ Трампа - это "масштабная подачка оборонным подрядчикам, полностью оплаченная работающими американцами".