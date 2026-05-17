Киселёв: "Сармат" – это военно-технический шедевр с миротворческой целью

Киселёв назвал ракетный комплекс "Сармат" военно-техническим шедевром Киселёв: "Сармат" – это военно-технический шедевр с миротворческой целью

Москва17 мая Вести.Ракетный комплекс "Сармат" – это военно-технический шедевр с миротворческой целью. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает информационная служба "Вести".

Он подчеркнул, что "Сармат" - это асимметричный ответ на планы США создать систему ПРО "Золотой купол".

Ее характеристики указывают на то, что ракета предназначена не для Европы, адресат ее - за океаном. Цель ее - миротворческая: остудить пыл в случае чего. Это важно понимать - мы никому не угрожаем, просто сообщаем о возможностях. Получился военно-технический шедевр заметил Киселёв

По его словам, изготовить подобное можно, лишь имея выдающуюся школу, уникальные материалы, твердое лидерство и уверенную нравственную основу.

12 мая командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат"​​​. Глава государства отметил, что параметры "Сармата" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал проведенное на этой неделе испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" большим событием. Видео показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".