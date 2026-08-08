Bloomberg: США хотят завершить испытания "Золотого купола" в этом году

Bloomberg узнало планах США завершить испытания "Золотого купола" в этом году Bloomberg: США хотят завершить испытания "Золотого купола" в этом году

Москва8 авг Вести.США намерены завершить первые испытания системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" в 2026 году и приступить к полетным тестам уже в 2027 году, сообщает агентство Bloomberg.

Проверку работоспособности системы проведут в несколько этапов: подрядчикам предстоит провести наземные испытания, выполнить два полетных испытания перехватчиков, а до конца 2029 года - провести перехват целей.

При этом производители ракет-перехватчиков получат от властей $60 млн в случае успешного завершения наземных испытаний уже в текущем году.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в июне, что Пентагон провел первое успешное испытание системы с применением оружия направленной энергии и комплекса Dynamic Defense Autonomous Defeat.

В Бюджетном управлении Конгресса США оценивают общую стоимость программы примерно в $1,2 трлн на ближайшие 20 лет, что значительно больше ранее официально объявленных $185 млрд.

Россия неоднократно указывала, что "Золотой купол" подрывает стратегическую стабильность в мире. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал проект крайне провокационным.

Министр обороны Андрей Белоусов указывал, что американская программа предусматривает не только противоракетный перехват, но и достартовое поражение российских и китайских ракет.

Москва ответила на действия Вашингтона майским испытанием новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин заявил в интервью ИС "Вести", что этим запуском Россия направила США прямое послание о бесполезности "Золотого купола". По словам эксперта, не существует такого купола, который "Сармат" не пробил бы.