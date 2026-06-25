Пентагон заказал у Lockheed Martin ракетные перехватчики на более $35 млрд Пентагон заказал у Lockheed Martin перехватчики THAAD

Москва25 июн Вести.Пентагон заключил соглашение с американской корпорацией Lockheed Martin о производстве перехватчиков систем противоракетной обороны THAAD на сумму свыше 35 млрд долларов.

Это следует из пресс-релиза военно-промышленной компании.

Правительство США заключило с компанией Lockheed Martin семилетний контракт, предусматривающий четырехкратное увеличение производства перехватчиков системы THAAD говорится в сообщении

Уточняется, что сумма контракта составляет 35,3 млрд долларов.

Заключенный контракт реализует рамочное соглашение, подписанное между Пентагоном и Lockheed Martin еще в январе. Семилетняя сделка позволит нарастить ежегодный выпуск перехватчиков THAAD, способных поражать цели как в атмосфере, так и за ее пределами. Само соглашение стало одним из первых крупных многолетних оборонных контрактов, заключенных в рамках новой стратегии Пентагона по реформированию закупок.

Ранее президент США Дональд Трамп дал шефу Пентагона Питу Хегсету специальные полномочия для решения проблем в сфере оборонного производства на фоне сообщений об истощении американского оружейного запаса из-за войны с Ираном.

Как заявлял директор Агентства по противоракетной обороне военного министерства США генерал-лейтенант Хит Коллинз, у Вашингтона уйдут году на восстановление запасов вооружения, потраченного в ходе конфликта с Тегераном.