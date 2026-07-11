В Пентагоне раскрыли, как военная стратегия Трампа обогатила ВПК США на $68 млрд Пентагон: переход на долгосрочные заказы позволил привлечь $68 млрд в ВПК США

Москва11 июл Вести.Решение администрации президента США Дональда Трампа перейти на систему долгосрочных заказов в сфере закупок вооружений позволило привлечь в американский военно-промышленный комплекс (ВПК) частные инвестиции в размере $68 млрд.

Об этом в соцсети Х заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

Благодаря переходу на долгосрочные рамочные соглашения, что было начато в январе с PAC-3 (ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot – прим. ред.) и продолжено в феврале в отношении RTX (американская корпорация, производящая аэрокосмическую и оборонную продукцию – прим. ред.), мы дали возможность более чем 360 компаниям вложить $68 млрд из их собственных средств в новые американские заводы написал он

По словам Парнелла, это позволяет американским властям уменьшить расходы средств налогоплательщиков на наращивание объемов производства вооружений.

Парнелл также призвал Конгресс США одобрить разработанной по инициативе Белого дома законопроект, который предполагает выделение около $350 млрд на оборонные нужды.

Как считает помощник главы военного министерства, принятие законопроекта укрепит уверенность частных компаний в готовности властей Соединенных Штатов закупать крупные партии вооружений на долгосрочной основе и убедит фирмы в целесообразности их миллиардных вложений в сферу ВПК.

В январе 2026 года Пентагон и американская военно-промышленная компания Lockheed Martin заключили соглашение, которое, помимо прочего, предусматривает увеличение ежегодного объема производства зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE с 600 до 2 000 в течение семи лет.

Кроме того, военное ведомство и корпорация подписали контракт, в рамках которого будут произведены перехватчики систем противоракетной обороны THAAD на сумму свыше 35 млрд долларов.