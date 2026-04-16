Пентагон планирует привлечь автопроизводителей к выпуску вооружений WSJ: в США намерены привлечь автопроизводителей к выпуску вооружений

Москва16 апр Вести.Администрация главы Белого дома Дональда Трампа намерена задействовать автопроизводителей для выпуска вооружений. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как утверждается в статье, представители Пентагона уже провели переговоры о производстве оружия и других военных товаров с руководителями некоторых компаний, включая General Motors, Ford, GE Aerospace и Oshkosh. По данным WSJ, Пентагон хочет привлечь компании для использования их персонала и производственных мощностей, чтобы увеличить выпуск боеприпасов и иного оборудования, так как украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке истощает американские арсеналы вооружений.

Администрация Трампа хочет, чтобы автопроизводители и другие американские производители играли более значительную роль в производстве оружия, что напоминает практику, применявшуюся во время Второй мировой войны сказано в публикации

Обсуждение началось еще до эскалации конфликта в Иране. Военная операция США и Израиля стала большой нагрузкой на американские запасы вооружений, что подчеркивает необходимость привлечения дополнительных коммерческих партнеров для ускорения поставок техники, ракет и систем противодействия беспилотникам.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен существенно увеличить финансирование закупок новейших высокоточных ракет Precision Strike Missile. Расходы на эти цели могут вырасти в 3,5 раза.

При этом глава американского Министерства энергетики Крис Райт заявил, что США на сегодняшний день поставляют в свои войска больше нового ядерного оружия и реализует больше программ модернизации ядерных боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны.