Москва11 июнВести.Президент США Дональд Трамп призвал всех конгрессменов-республиканцев незамедлительно продвинуть и принять законопроект о выделении дополнительного бюджета в 350 миллиардов долларов для военного министерства. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома подчеркнул, что принятие законопроекта Recon 3.0 обязательно для достижения общего военного бюджета Соединенных Штатов в размере 1,5 триллиона долларов, который возродит американскую промышленность и создаст новые рабочие места.
Я настоятельно призываю республиканцев в Конгрессе немедленно продвинуть и принять готовящийся законопроект Recon 3.0 о согласовании бюджета на сумму 350 миллиардов долларовнаписал Трамп
Ранее портал Iran War Cost Tracker сообщил, что Штаты потратили более 100 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана.