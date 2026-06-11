Трамп призвал Конгресс США одобрить выделение $350 млрд на военные цели Трамп призвал Конгресс США одобрить выделение средств на военные цели

Москва11 июн Вести.Президент США Дональд Трамп призвал всех конгрессменов-республиканцев незамедлительно продвинуть и принять законопроект о выделении дополнительного бюджета в 350 миллиардов долларов для военного министерства. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что принятие законопроекта Recon 3.0 обязательно для достижения общего военного бюджета Соединенных Штатов в размере 1,5 триллиона долларов, который возродит американскую промышленность и создаст новые рабочие места.

Я настоятельно призываю республиканцев в Конгрессе немедленно продвинуть и принять готовящийся законопроект Recon 3​​​.0 о согласовании бюджета на сумму 350 миллиардов долларов написал Трамп

Ранее портал Iran War Cost Tracker сообщил, что Штаты потратили более 100 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана.