Трамп наделил Хегсета полномочиями для наращивания производства вооружения в США

Трамп дал главе Пентагона полномочия для наращивания производства оружия в США Трамп наделил Хегсета полномочиями для наращивания производства вооружения в США

Москва17 июн Вести.Президент США Дональд Трамп предоставил шефу Пентагона Питу Хегсету специальные полномочия для решения проблем в сфере оборонного производства на фоне сообщений об истощении американского оружейного запаса из-за войны с Ираном.

Об этом говорится в меморандуме, с которым ознакомилась информационная служба "Вести".

Настоящим я делегирую военному министру полномочия, предоставленные президенту разделами 708(c)(1) и 708(d) Закона, для заключения добровольных соглашений и планов действий в целях обеспечения национальной обороны говорится в документе, опубликованном в журнале федерального правительства США

В меморандуме Трамп объясняет необходимость такого шага уязвимостью цепочек поставок и производственными узкими местами, которые, по его убеждению, способны подорвать выпуск боеприпасов, ракет и военной техники, необходимых для обороны страны.

Ранее директор Агентства по противоракетной обороне Министерства войны США генерал-лейтенант Хит Коллинз заявил, что у Соединенных Штатов уйдут году на восстановление запасов вооружения, потраченного в ходе конфликта с Ираном. В свою очередь, канал CNN сообщал, что война с Ираном опустошила ракетный арсенал США.