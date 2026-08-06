NBC: в Пентагоне срочно устроят совещание по боеприпасам после критики от Трампа

В Пентагоне проведут срочное совещание по боеприпасам после критики от Трампа NBC: в Пентагоне срочно устроят совещание по боеприпасам после критики от Трампа

Москва6 авг Вести.Руководство Пентагона устроит срочное совещание по теме дефицита боеприпасов после того, как американский лидер Дональд Трамп позвонил с критикой ответственному за снабжение замглавы министерства Стивену Файнбергу. Информацию об этом распространил телеканал NBC, сославшись на источники.

По сведениям телеканала, "второй в цепочке руководства" человек срочно собрал высокопоставленных чиновников, связанных с военными и оборонными закупками, на совещание вечером 7 августа.

Чтобы обсудить пути быстрого реагирования на недостатку американских боеприпасов после того, как он получил гневный звонок от президента Дональда Трампа говорится в материале

6 августа газета Washington Post выпустила материал, в котором сказано, что Трамп на этой неделе потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за недостатка ракет, а тот возложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Файнберга. Однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети X опровергла эту информацию. В свою очередь Трамп в тот же день опроверг сообщения о дефиците боеприпасов в США и пригрозил тюрьмой за распространение таких слухов.