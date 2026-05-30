Москва30 маяВести.Президент США Дональд Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения сделки с Ираном, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на международном форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре.
Он (Трамп – прим. ред.) хотел, чтобы я подчеркнул, как он терпелив, предпринимая эти исторические усилияотметил Хегсет
Хегсет уточнил, что разговаривал с Трампом утром, однако не пояснил, о каком часовом поясе идет речь.
Издание The New York Times сообщило, что Трамп провел совещание с членами администрации, но пока не решил, какие именно шаги предпринять в отношении Тегерана.
Трамп заявлял, что встретится со своей командой, чтобы принять окончательное решение по сделке с Ираном.