Хегсет: Трамп остается терпеливым в отношении сделки с Ираном

Москва30 мая Вести.Президент США Дональд Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения сделки с Ираном, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на международном форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре.

Он (Трамп – прим. ред​​​.) хотел, чтобы я подчеркнул, как он терпелив, предпринимая эти исторические усилия отметил Хегсет

Хегсет уточнил, что разговаривал с Трампом утром, однако не пояснил, о каком часовом поясе идет речь.

Издание The New York Times сообщило, что Трамп провел совещание с членами администрации, но пока не решил, какие именно шаги предпринять в отношении Тегерана.

Трамп заявлял, что встретится со своей командой, чтобы принять окончательное решение по сделке с Ираном.