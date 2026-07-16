В России проходят испытания передового лазерного комплекса "Перун" ТАСС: в РФ проходят испытания передового лазерного комплекса "Перун"

Москва16 июл Вести.В России проходят испытания передового лазерного комплекса "Перун", предназначенного для борьбы со всеми видами беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил представитель научно-производственного центра (НПЦ) "Сварог", ключевым преимуществом установки является способность генерировать непрерывное излучение на протяжении 15 минут.

Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортной и критической инфраструктуры приводит слова разработчика ТАСС

Кроме того, он может применяться в составе мобильных групп, говорится в публикации.

В научно-производственном центре сообщили, что установка способна работать от аккумулятора до 15 минут в режиме непрерывного излучения. Время боевого дежурства комплекса достигает пяти часов, а дальность поражения целей - до пяти километров. Стоимость десятисекундного выстрела составляет 205 рублей.

Стационарный вариант системы размещается в стандартном морском контейнере, мобильная версия монтируется на шасси грузоподъемностью до пяти тонн. Комплекс оснащен тепловизором, видеокамерами и двухосевой турелью. Для обнаружения, классификации и захвата целей используется машинное зрение с применением нейросетей и искусственного интеллекта.

В ходе натурных испытаний оружие показало высокую эффективность против FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. По словам представителей предприятия, лазерный луч ослепляет оптику аппаратов и физически разрушает их критически важные элементы: аккумуляторы, электромоторы и крылья.