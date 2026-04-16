Москва16 апрВести.Российские ученые разработали специальный патрон, который создает помехи видеокамере FPV-дрона. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Принцип работы патрона, как отмечается, заключается в формировании перед дроном непрозрачного облака из красящего вещества.
Непрозрачное красящее вещество, двигаясь в направлении FPV-дрона, под действием пороховых газов дополнительного порохового заряда рассеивается во фронтальной плоскостипоясняется в сообщении
На видеокамеру FPV-дрона, который проходит сквозь возникшее облако, попадают частицы красящего вещества. Из-за этого использовать устройство становится невозможно.
Отмечается, что у разработанного технического решения, которое может быть промышленно применимо, нет аналогов.
Ранее в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) рассказали о запуске серийного выпуска складного FPV-дрона "Матрешка". Квадрокоптер, как уточнили в ЦБСТ, можно размещать в тубусе из-за необычного форм-фактора.