Москва18 апр Вести.Ученые из России разработали способ управления дроном с помощью компьютерной мыши. Такая технология поможет повысить безопасность работы оператора БПЛА, а также минимизировать их квалификационных требований.

По словам разработчиков, метод предполагает ведение полета дроном-перехватчиком в ручном режиме с помощью стандартной компьютерной мыши​​​, сообщило РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Такое решение снижает зависимость системы от высокой квалификации оператора и значительно упрощает процесс управления, позволяя использовать привычный интерфейс персонального компьютера для формирования команд полета следует из документа

Как отмечают разработчики, одним из результатов изобретения может стать переход от традиционного устройства дистанционного управления БПЛА, к которым относятся пульты управления и оборудованные джойстики, к использованию классической двух-трех кнопочной компьютерной мыши.

До этого российские ученые разработали специальный патрон, который создает помехи видеокамере FPV-дрона. Принцип работы этого изобретения заключается в формировании перед дроном непрозрачного облака из красящего вещества. Так, на видеокамеру FPV-дрона, который проходит сквозь возникшее перед ним облако, попадают частицы красящего вещества, что делает дальнейшее использования дрона невозможным.