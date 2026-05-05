Москва5 мая Вести.Инженеры российской компании "Лаборатория Гагаринг" на базе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), представили технологическое решение, позволяющее вдвое увеличить дистанцию боевого применения автономных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБСТ.

В организации пояснили, что речь идет о внедрении режима "Подхват" в специализированный модуль связи "Кузнечик", которая обеспечивает двукратный рост радиуса действия не только для воздушных дронов, но и для роботизированных платформ наземного базирования.

По словам представителей центра, использование данной системы дает возможность наносить удары по объектам, расположенным в глубоком тылу. При этом специалисты подчеркнули, что цифровой контур управления надежно защищен криптографическими методами, что делает технически невозможным перехват контроля над российскими беспилотниками со стороны противника.

В статье указывается, что "Подхват" предполагает командный формат управления с участием двух пилотов. Первый номер осуществляет запуск и ведет аппарат на значительное расстояние, после чего второй оператор принимает управление уже на финальном отрезке пути, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Подобная схема передачи контроля позволяет достичь более высокой дальности и точности ударов. В то же время в центре добавили, что внедрение подобного метода требует от подразделений четкой тактической координации и использования систем поддержки принятия решений.

Система способна обеспечивать надежное управление FPV-коптерами, беспилотниками самолетного типа, а также различными типами сухопутных и водных роботизированных комплексов, заключается в материале.

Ранее сообщалось, что холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) впервые поставил Минобороны России новейшие антидроновые системы "Зубр".