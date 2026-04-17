Москва17 апр Вести.Россия первая в мире перестроила свой военно-промышленный комплекс (ВПК) под реализацию современных разработок, таких как дроны. Об этом рассказал генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью ИС "Вести".

Эксперт объяснил, что в условиях современной войны, где сценарии боевого применения меняются каждые полгода, система разработки и приемки оружия устарела, в ВПК потребовались новые подходы, чтобы технологии были актуальными на поле боя.

Россия как раз является передовой страной в том плане, что мы перестроили свой военно-промышленный комплекс, мы перестроили подход к разработкам для того, чтобы быть адекватными времени и тем угрозам которые формируется в рамках СВО отметил конструктор

По его словам, Министерство обороны России создало систему, когда разработчики могут получить обратную связь прямо от бойцов с поля боя, что значительно сокращает время на доработку оружия.

Проблема – не создать дрон, а проблема – создать вокруг него инфраструктуру. То есть это и производство, и обучение специалистов, и доведение до боевого применения и обеспечение армии на постоянной основе этими дронами. И вот эту "домашнюю работу" Россия сделала первой в мире. То есть всем остальным странам это еще только предстоит… Министерство обороны как раз дает возможность приехать и на месте проверить, собрать тут же обратную связь. Ты ее получаешь прямо от бойца, который только что вернулся, он еще в грязи стоит и говорит: "Так, это не работает, вот тут доделай то-то и возвращайся" рассказал Дмитрий Кузякин

Ранее генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений заявил, что Россия лидирует среди всех стран по военному оснащению и технологиям.