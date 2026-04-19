Бойцы "Юга": за три года технологии в сфере дронов совершили мощный прорыв

Бойцы "Юга" отметили технологический рывок в сфере дронов Бойцы "Юга": за три года технологии в сфере дронов совершили мощный прорыв

Москва19 апр Вести.Российские военнослужащие отметили мощный технологический прорыв в сфере беспилотников за три года. Они рассказали ИС "Вести", как модифицировались дроны.

Рота беспилотных систем отдельного разведывательного батальона "Южной" группировки войск в начале спецоперации состояла из трех человек. Бойцы одними из первых начали применять на фронте FPV-дроны. Тогда они были большой редкостью.

Начинали все с разведывательных квадрокоптеров Mavic. Потом потихоньку перешли на сбросы. Благодаря командиру батальона у нас внутри нашего организма, так сказать, сформировалась маленькая группа – те, кто стали работать непосредственно с БПЛА: вести разведку, уничтожать противника сбросами, помогать группам и пехоте продвигаться. Затем появились FPV-дроны. Сразу, не раздумывая, поехали быстро обучаться, вникать в эту работу, чтобы ни от кого не отставать, и стали одними из первых, кто начал применять FPV-дроны успешно рассказал командир роты Савва

С момента, когда подразделение начало осваивать FPV-дроны, прошло около трех лет, но технологически между инициативной группой пилотов в 2023 году и штатным подразделением войск БПЛА в 2026 – колоссальная разница, отмечают бойцы.

Все развивается, я так скажу, каждый день. И я даже боюсь представить, что нас ждет дальше. То есть тогда, когда мы начинали, мы под деревом спрятались с пультом, без всяких выносов и всего остального рассказал Савва

Сегодня максимальная дистанция, на которую летают расчеты этой роты, – около 50 километров.

Мы стояли в очках с пультом просто на блиндаже и запускали дрон максимум на 1-2 километра. Сейчас уже это измеряется в десятках километров… Максимальная дистанция, на которую я залетал, – это было 42 километра подсчитал боец с позывным Кот

Ранее автор ИС "Вести" Андрей Медведев заявил: чтобы пресечь попытки противника нарастить потенциал беспилотных летательных аппаратов, приоритетными целями Вооруженных сил России должны стать операторы дронов, инфраструктура беспилотных войск и производители дронов на Украине.