Командир роты БПЛА рассказал, что служит там же, где когда-то воевал его дед

Москва19 апр Вести.Командир роты беспилотных систем отдельного разведбата "Южной" группировки войск ВС РФ Евгений Леготин рассказал ИС "Вести", что служит в тех же местах, что и его дед в Великую Отечественную войну.

Военнослужащий находится на фронте с конца 2022 года. Он служил в штурмовой бригаде, участвовал в освобождении Авдеевки, где получил серьезное ранение, позднее его перевели в нынешнее подразделение.

Мой дед воевал в этих же местах с 1941 по 1945 годы. Он получил два ранения, закончил службу в Берлине, насколько я знаю. И вот спустя 80 лет на этом направлении теперь служу я говорит Евгений Леготин

Командир отметил большой рывок в области БПЛА на фронте. Он отлично помнит, как начинали появляться на фронте наземные дроны. Тогда, в начале СВО, это была экзотика, а сами платформы собирались из подручных средств энтузиастами в гаражах или просто покупались на маркетплейсах. У первых моделей наземных дронов была проблема с проходимостью. У нынешних платформ - по крайней мере у тех, что на гусеницах, - эта проблема решена.