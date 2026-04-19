Боец СВО: интерес к военному делу возник после вступления в клуб при детдоме Боец Мухамадеев: связать жизнь с армией — мечта с детства

Москва19 апр Вести.Интерес к военному делу у бойца Данила Мухамадеева, выросшего в детском доме, зародился в детстве — когда он вступил в военно‑патриотический клуб. Об этом он рассказал ИС "Вести".

За детство военнослужащий роты систем БПЛА отдельного разведывательного батальона "Южной" группировки войск ВС РФ благодарит воспитателей, сравнивая их с мамами, и отмечает, что условия были хорошие. После победы Данил хочет остаться в армии. Тематика БПЛА — это то, чем он хочет заниматься в жизни.

Хочу связать жизнь с армией. Это мечта с детства. На базе детского дома был открыт военно-патриотический клуб антитеррористической направленности, занимался там, выпустился, и хочу остаться в армии поделился Данил

На фронте боец служит почти полтора года: часть времени был пилотом FPV-дрона, а после прошел обучение и стал оператором многофункционального наземного робототехнического комплекса "Импульс".