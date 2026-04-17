Конструктор БПЛА: поле боя – главный судья в сфере военных разработок

Москва17 апр Вести.Главные решения об эффективности той или иной разработки принимаются на поле боя, отметил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью ИС "Вести".

Эксперт подчеркнул, что в условиях современной войны все очень сильно ускорилось, и сказать наверняка, как будет развиваться производство - например, дронов, - предугадать практически невозможно.

Эта система должна развиться сама. То же самое сейчас со всей номенклатурой средств поражения и защиты, которые есть на поле боя. Надо просто держать руку на пульсе, и чтобы эволюционным отбором при развитии нового вида вооружений являлись не тендеры, выставки и соответствующие там военные приемки. А первым и последним судьей являлось само поле боя. И вот тогда система начнет работать, это реализовано у нас отметил Кузякин

Он добавил, что в России это успешно реализовано, и любой разработчик и производитель может получить обратную связь напрямую от бойца с поля боя.

Министерству обороны удалось запустить этот процесс венчурного финансирования разработок, где последнее слово всегда остается за бойцом на линии боевого соприкосновения, которое показывает, - оно (вооружение. - Прим. ред.) либо работает, либо не работает. Если оно работает, значит, быстрее давайте следующее, потому что угадать, что потребуется в ближайшей перспективе даже полугода, очень сложно сказал конструктор

Ранее Дмитрий Кузякин заявил, что современная линия боевого соприкосновения стала опасным местом для вертолетов и танков, так как беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не позволяют эффективно использовать технику.