Москва17 апр Вести.Новые сценарии боевых действий в современной войне устаревают через несколько месяцев, это требует от военно-промышленного комплекса (ВПК) быть гибким и успевать подстраиваться под реалии. Об этом рассказал генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью ИС "Вести".

Эксперт объяснил, что в условиях современной войны система разработки и приемки оружия устарела, в ВПК требуются новые подходы, чтобы технологии были актуальными на поле боя.

В третьей технологической лиге очень быстро происходят изменения. То есть если б к ним подходили с тем же самым подходом: "Давайте вы сделаете разработку, мы техническое задание напишем. Мы проведем испытания на полигоне, мы сделаем военную апробацию". Оно бы никогда в жизни бы не успевало до боевого применения, потому что сейчас речь идет о месяцах. То есть ни о каких годах там речи не идет. Новое изобретение, новое какое-то решение, новый боевой сценарий, новый сценарий боевого применения устаревает максимум через полгода, а вообще говоря, это через несколько месяцев. И здесь требуется совершенно другой подход со стороны военного ведомства отметил Кузякин

Он подчеркнул, что Россия в этом вопросе сделала свою "домашнюю работу" и первой в мире перестроила свой ВПК.