ВПК Запада, выстроенный на системе тендеров, не готов к современной войне Конструктор БПЛА Кузякин: западный ВПК оказался не готов к современной войне

Москва17 апр Вести.Западный военно-промышленный комплекс (ВПК), выстроенный на системе тендеров и длительного согласования, оказался не готов к реалиям современной войны, которая меняется каждые полгода. Об этом рассказал генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью ИС "Вести".

Эксперт подчеркнул, что ВПК США обеспечивается крупными компаниями, которые "собаку съели" на осваивании грантов, и стартапы не выдерживают никакой конкуренции.

И это, кстати, сыграло злую шутку с Америкой, которая, оказавшись на театре военных действий с огромным применением дронов, оказались просто не готовы к той войне, которая сейчас является современной. Современные технологии, на базе которых строятся дроны, морские беспилотники, наземные дроны, новые средства связи – они не развивались в концепции военно-промышленного комплекса и крупных предприятий сказал Кузякин

Он объяснил, что это также связано с роялти и патентной составляющей, которую сложно отследить в современной индустрии дронов. Кроме того, у дронов очень низкая маржинальность. Заработать на крылатой ракете типа "Томагавк" можно куда больше, чем на сопоставимом по стоимости количестве дронов, отметил Кузякин.

Это из-за технологии производства, доступности элементной базы и бесплатного программного обеспечения. И поэтому все эти крупные корпорации, думаете, они не знали про fpv-дроны и про новые технологии? Конечно, знали, просто они не знали, как на них заработать. И поэтому военно-промышленный комплекс крупных мировых игроков европейских и американских это вот дело прошляпили. И даже несмотря на то, что специальная военная операция идет уже несколько лет, выводы сделаны не были подчеркнул конструктор

Ранее Кузякин заявил, что Россия лидирует среди всех стран по военному оснащению и технологиям.