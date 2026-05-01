Кнутов: миру нужен новый технологический уклад, чтобы не было конфликтов Кнутов: конфликты будут, пока мир не перейдет на новый технологический уклад

Москва1 мая Вести.Конфликты в мире будут продолжаться до тех пор, пока мир не перейдет на новый технологический уклад, построенный на использовании искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение в интервью "Соловьёв Live" выразил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, сообщает ИС "Вести".

По его словам, править миром будут те, кто первым вырвется в области искусственного интеллекта, а чтобы достичь этого, требуются годы.

И вот за это вот сейчас идет борьба, и эта борьба и будет идти, к сожалению, не один год. Поэтому то, что мы сейчас сталкиваемся с военными конфликтами в разных регионах, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока мир не перейдет на новый технологический уклад. Этот технологический уклад, он построен как раз на искусственном интеллекте и использовании искусственного интеллекта, и займет это, конечно, не один год сказал Кнутов

Задача России, как считает эксперт, не отставать в развитии ИИ, а "идти на шаг впереди" в этой отрасли.

Наша задача, если есть возможность, идти даже на шаг впереди. И, самое главное, те системы, которые у нас сейчас зарождаются, вот боевые лазеры, меня, честно говоря, [это] порадовало. Я бы еще бы порадовался очень сильно, если бы еще появились электромагнитные пушки. Я могу сказать, после этого мы бы стали бы жить раз в сто спокойнее, во всяком случае, простые граждане, которые вот, собственно говоря, находятся на территории Российской Федерации. Есть куда развиваться, есть... что дорабатывать и что разрабатывать подчеркнул он

Ранее Кнутов рассказал, что применение роботов на поле боя уже стало нормой. Он отметил, что в зоне проведения спецоперации участились случаи "роботизированных боев".