Москва22 июл Вести.Танки и авианосцы уступают место искусственному интеллекту (ИИ). Будущие войны — это войны алгоритмов, и Китай здесь уже задает темп, становясь главным игроком на рынке военных технологий будущего. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову выразил главный редактор журнала Trends Journal Джеральд Селенте.

В контексте будущих вооруженных конфликтов традиционные виды военной техники утратят свою доминирующую роль. Грядущие боевые действия будут базироваться на принципиально иных технологических принципах, где ключевым фактором станет искусственный интеллект.

Нас всех ждут очень большие изменения. Если говорить о войне, то я еще в двухтысячном говорил, что все эти танки, самолеты и корабли будут бесполезны. Это будет принципиально новый тип военных действий, и искусственный интеллект станет неотъемлемой частью войны. С экономической же точки зрения, это такой же пузырь, какой лопнул в начале нулевых в Америке во время кризиса доткомов. Поэтому не стоит вкладывать все деньги в то, что только появилось в 2022 году. Плюс к этому, я считаю, что лидером в искусственном интеллекте будет Китай, потому что Америка зарабатывает на войнах, а Китай на бизнесе. У них 1 400 млн человек, и 70% молодежи учатся в колледжах. И не в таких колледжах, как у нас, а в нормальных, после которых ты можешь развиваться как профессионал. Поэтому лидером в области ИИ будет однозначно Китай заявил Селенте

Ранее сообщалось, что США и Китай планируют провести в сентябре встречу, чтобы обсудить вопрос регулирования искусственного интеллекта (ИИ).