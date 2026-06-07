Эксперт: все больше стран выбирают "предсказуемость" КНР из-за ситуации с Ираном Эксперт считает, что "предсказуемость" КНР повысила ее статус на мировой арене

Москва7 июн Вести.На фоне ближневосточного кризиса все больше стран "начинают тянуться к Китаю". Об этом заявил ИС "Вести" научный сотрудник Института Чархар в ОАЭ Хао Нан.

По его словам, в условиях глобальной нестабильности КНР предлагает партнерам "предсказуемость", возросшее число визитов в страну подтверждает потребность других государств в таком подходе.

Гарантии безопасности США теперь поставлены под сомнение. Да и вообще традиционные отношения между странами [Персидского] залива и Ираном, вероятно, придется пересматривать, ведь послевоенное устройство региона наверняка не останется таким, каким было до этой войны. Но и за пределами региона иранский вопрос стал своего рода проверкой на прочность современной мировой системы. С начала иранского кризиса мы видим, что все больше стран начинают тянуться к Китаю, растет число визитов. И дело же не в том, что Китай - некая благовоспитанная страна. Просто все видят, что Пекин обеспечивает определенную предсказуемость. Это сейчас на вес золота. Влияние, которое приобретает КНР, выходит за рамки конкретной проблемы. Оно способно повлиять на общую ситуацию и, без сомнения, повысило статус Китая на мировой арене считает Хао Нан

По его мнению, США в связи с ситуацией вокруг Ирана "могут пересмотреть свой потенциал на разных театрах военных действий". Эксперт также выразил уверенность, что глобальной системе "предстоит тяжелый переходный период".

События на Ближнем Востоке подтверждают, что привычный мировой порядок меняется безвозвратно. Глобальное влияние больше не принадлежит одному государству, заявил основатель и руководитель Института политики, правозащиты и управления (IPAG), профессор Уортонской школы бизнеса в Бангладеш Сайед Мунир Хасру.