Кань: сценарий нынешнего кризиса вокруг Ирана был готов еще несколько лет назад

Москва9 мая Вести.Сценарий нынешнего кризиса вокруг Ирана принимали в расчет еще несколько лет назад. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Совета директоров группы "КайЮЙ" Ши Кань.

Обычный китайский менталитет, как правило, консервативен в отношении будущего. Мы предполагаем в будущем разные риски и готовимся к ним. Например, нынешний кризис вокруг Ирана. Конечно, такая ситуация была нежелательна, но подобный сценарий лежал в ящике стола еще несколько лет назад, его принимали в расчет пояснил Кань

Ранее сообщалось, что проблема между Китаем и США – неуважение американским лидером Дональдом Трампом интересов других стран.