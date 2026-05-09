Москва9 маяВести.Сценарий нынешнего кризиса вокруг Ирана принимали в расчет еще несколько лет назад. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Совета директоров группы "КайЮЙ" Ши Кань.
Обычный китайский менталитет, как правило, консервативен в отношении будущего. Мы предполагаем в будущем разные риски и готовимся к ним. Например, нынешний кризис вокруг Ирана. Конечно, такая ситуация была нежелательна, но подобный сценарий лежал в ящике стола еще несколько лет назад, его принимали в расчетпояснил Кань
Ранее сообщалось, что проблема между Китаем и США – неуважение американским лидером Дональдом Трампом интересов других стран.