Москва7 июн Вести.События на Ближнем Востоке подтверждают, что привычный мировой порядок меняется безвозвратно. Глобальное влияние больше не принадлежит одному государству. Об этом заявил ИС "Вести" основатель и руководитель Института политики, правозащиты и управления (IPAG), профессор Уортонской школы бизнеса в Бангладеш Сайед Мунир Хасру.

Он отметил, что в ответ на это могут возникнуть новые форматы координации между странами.

Управление больше не является национальной проблемой. Если, например, говорить о технологиях, у киберпространства нет границ. Все, что влияет на Россию, влияет на Китай, на Европу, на США. Так что границы есть только на картах. Они [фактически] исчезли, вы и управляете, и не управляете. Между этим есть размытая грань. Это та зона неопределенности, через которую мы сейчас проходим сказал Хасру

На фоне ближневосточного кризиса все больше стран "начинают тянуться к Китаю", ведь в условиях глобальной нестабильности он предлагает "предсказуемость", заявил научный сотрудник Института Чархар в ОАЭ Хао Нан.