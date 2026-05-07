Вучич: Европа не сможет в будущем рассчитывать на безоговорочный союз с США

Вучич признался, что Европа не сможет безоговорочно полагаться на США в будущем Вучич: Европа не сможет в будущем рассчитывать на безоговорочный союз с США

Москва7 мая Вести.Европа не сможет в будущем рассчитывать на безоговорочный союз с США, заявил глава Сербии Александр Вучич изданию Kurir.

Политическая, военная и экономическая перестройка мира происходит быстрее, чем когда-либо, отметил Вучич.

В мире выделились две великие державы - США и Китай. В это время Европа пытается наверстать упущенное, все яснее понимая, что на пути в будущее она больше не сможет рассчитывать на безоговорочный союз с США приводит Kurir слова Вучича

Безусловными лидерами в развитии искусственного интеллекта (ИИ) остаются Китай и США. Европа прилагает значительные усилия, чтобы догнать их, но ее положение осложняется нехваткой энергии и сырья, подчеркнул Вучич.

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов считает, что в США и Европейском союзе (ЕС) идет вялотекущая гражданская война.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп переоценивает членство страны в НАТО и поддержку Европы.