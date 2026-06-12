Москва12 июн Вести.США продолжат курс на оптимизацию своего военного присутствия в Евросоюзе и оставят страны Европы без гарантий безопасности, заявил в интервью NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Дудаков отметил, Европа сейчас не относится к приоритетным регионам с точки зрения Вашингтона, к тому же сейчас американская военная машина сталкивается с серьезными проблемами.

Ее возможности перегружены всеми конфликтами и нестабильной ситуацией в мире, и поэтому США приходится оптимизировать военное присутствие в не самых приоритетных регионах. Европа как раз к такому направлению, неприоритетному для США, сейчас и относится. Никаких гарантий безопасности уже точно ЕС от американцев не дождется сказал политолог

Дудаков допустил, что США могут официально озвучить все изменения, касающиеся их военного присутствия в странах Евросоюза, уже на предстоящем саммите НАТО в Турции. При этом, по словам политолога ЕС сильно зависит от США с точки зрения военной логистики, но в случае большого конфликта Брюсселю не удастся положиться на Вашингтон.

Европейцев США оставят у разбитого корыта и уже оставляют на наших глазах. Европа будет пытаться сейчас как-то спешно перевооружаться, чтобы заполнить эту дыру своей безопасности. Но вряд ли это у нее получится подытожил Дудаков

Ранее телеканал TVP World сообщал, что США намерены вдвое сократить свои силы глубокого поражения в Европе.