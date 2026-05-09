Политолог Дудаков: Трамп и Туск вряд ли договорятся по войскам США

Москва9 мая Вести.Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Польши Дональд Туск вряд ли смогут договориться о размещении американских войск в Польше. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт прокомментировал заявление Трампа о возможной передислокации части американских военных из Германии в Польшу. По словам Дудакова, при нынешнем польском правительстве подобный сценарий выглядит маловероятным.

Он напомнил, что во время первого президентского срока Трампа в 2020 году у власти в Польше находилась партия "Право и справедливость", которая всячески поддерживала американского лидера. Сейчас, отметил политолог, Варшаву возглавляют либералы, а Туск является "ярым оппонентом Трампа".

Я думаю, что по политической линии вряд ли им удастся как-то договориться сказал Дудаков

По мнению эксперта, если Трамп все же решит вывести часть американских военнослужащих из Европы, то солдат, скорее всего, перебросят на Ближний Восток или в Индо-Тихоокеанский регион, которые сейчас являются более приоритетными направлениями для США.

Ранее Трамп анонсировал сокращение численности войск США на территории ФРГ – из страны выведут более пяти тысяч американских бойцов.