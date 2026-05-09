Трамп допустил, что распорядится о переброске войск США из Германии в Польшу

Москва9 мая Вести.Президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что может направить американский контингент, который планируется вывести из Германии, в Польшу.

Об этом Трамп сказал журналистам на Южной лужайке Белого дома.

На прошлой неделе Трамп анонсировал сокращение численности войск США на территории Германии. По его словам, из страны будут выведены более 5 тысяч американских солдат.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий и Трамп обсудили по телефону вопрос нахождения американских военнослужащих в Европе. Известно, что Варшава сообщила о готовности разместить на своей территории военных США, которых могут вывести из Германии.