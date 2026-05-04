Москва4 маяВести.Польша выразила готовность взять на содержание военнослужащих, которых США могут вывести с территории Германии. Об этом заявил представитель министерства национальной обороны страны в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, Польша может предоставить американскому военному контингенту свои базы, склады для вооружения и техники, логистические объекты, а также покрыть часть расходов на размещение военных.
Мы рассматриваем и предлагаем возможность размещения дополнительных сил США на нашей территории как вклад в укрепление восточного фланга НАТО. Польская сторона готова обеспечить необходимую инфраструктуру и финансовую поддержку для пребывания американских войсксказал он
В польском ведомстве подчеркнули, что такой шаг соответствует интересам региональной безопасности и может усилить стратегическое сотрудничество между Вашингтоном и Варшавой.
Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что Штаты сократят военное присутствие в Германии более чем на пять тысяч человек.
Позже Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы нахождения войск США в Европе.