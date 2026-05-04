Польша готова взять на содержание военных США, выведенных из Германии Варшава готова взять на содержание американских военных, выведенных из Германии

Москва4 мая Вести.Польша выразила готовность взять на содержание военнослужащих, которых США могут вывести с территории Германии. Об этом заявил представитель министерства национальной обороны страны в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Польша может предоставить американскому военному контингенту свои базы, склады для вооружения и техники, логистические объекты, а также покрыть часть расходов на размещение военных.

Мы рассматриваем и предлагаем возможность размещения дополнительных сил США на нашей территории как вклад в укрепление восточного фланга НАТО. Польская сторона готова обеспечить необходимую инфраструктуру и финансовую поддержку для пребывания американских войск сказал он

В польском ведомстве подчеркнули, что такой шаг соответствует интересам региональной безопасности и может усилить стратегическое сотрудничество между Вашингтоном и Варшавой.

Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что Штаты сократят военное присутствие в Германии более чем на пять тысяч человек.

Позже Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы нахождения войск США в Европе.