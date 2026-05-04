Москва4 маяВести.Президент Польши Кароль Навроцкий и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили перспективы нахождения войск США в Европе, сообщает канцелярия польского лидера в соцсети Х.
Ранее глава Белого дома заявил, что США выведут из Германии более чем 5 тыс. своих военных.
В день национального праздника Третьего мая (День конституции 3 мая 1790 года в Польше – прим. ред.), президент Республики Польша Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампомговорится в сообщении канцелярии
Отмечается, что важной темой беседы стали "вопросы, связанные с присутствием американских войск в Европе".
Некоторые эксперты предполагают, что Польша может оказаться в числе тех стран, куда будут переброшены американские военные из Германии. Тем не менее польский премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что Варшава не получала сигналов от Вашингтона о возможном размещении подразделений США на восточном фланге НАТО.