Президенты Польши и США обсудили нахождение американских военных в Европе Трамп и Навроцкий обсудили присутствие американского контингента в Европе

Москва4 мая Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили перспективы нахождения войск США в Европе, сообщает канцелярия польского лидера в соцсети Х.

Ранее глава Белого дома заявил, что США выведут из Германии более чем 5 тыс. своих военных.

В день национального праздника Третьего мая (День конституции 3 мая 1790 года в Польше – прим. ред.), президент Республики Польша Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом говорится в сообщении канцелярии

Отмечается, что важной темой беседы стали "вопросы, связанные с присутствием американских войск в Европе".

Некоторые эксперты предполагают, что Польша может оказаться в числе тех стран, куда будут переброшены американские военные из Германии. Тем не менее польский премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что Варшава не получала сигналов от Вашингтона о возможном размещении подразделений США на восточном фланге НАТО.