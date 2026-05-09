Косиняк-Камыш: Польша готова принять больше американских солдат

Москва9 мая Вести.Польша готова принять на своей территории больше солдат Соединенных Штатов, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Министр подчеркнул, что союз Варшавы с Вашингтоном - "основа безопасности" польского государства.

Польша готова принять дополнительных американских военнослужащих для усиления восточного фланга НАТО и еще лучшей защиты Европы написал Косиняк-Камыш в соцсети X

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что может перебросить американских военных, которых планируется вывести из Германии, на территорию Польши.

В свою очередь политолог Малек Дудаков высказал мнение, что Трамп вряд ли сможет согласовать размещение американских солдат в Польше с премьером страны Дональдом Туском, поскольку тот - "ярый оппонент" главы Белого дома.