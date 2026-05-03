Политолог рассказал, сколько солдат США Трамп оставит в ЕС Политолог Дудаков: Трамп не сможет сократить армию США в ЕС ниже 76 тыс.

Москва3 мая Вести.Президент США Дональд Трамп не сможет опустить число солдат американской армии в странах Евросоюза ниже 76 тыс. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, Трамп обижен на ЕС за то, что тот не поддержал его в вопросе войны с Ираном. Именно поэтому он снова начал повышать тарифы и выводит часть войск из стран объединения. Однако его возможности в этом плане ограничены.

Трамп не случайно только одну бригаду выводит из Европы, потому что по закону, который в рамках военного бюджета был утвержден в прошлом году, на 2026 год Трампу запретили сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 тыс. сказал эксперт

Собеседник издания добавил, что сейчас на территории ЕС находятся порядка 80 тыс. американских солдат. Трамп сможет вывести оттуда не более 4 тыс. военнослужащих. Не исключено, что это будет бригада сухопутной армии США в Германии, которую передислоцировали туда в 2022 году. Держать ее на территории ФРГ особого смысла не было.

Это был элемент символического давления на Россию в военном ключе. Хотя все отлично понимали, что бригада там находится ради самого факта присутствия. То есть ситуация возвращается туда, где она была до 2022 года пояснил он

Политолог подчеркнул, что "более серьезной историей" является то, что Трамп не стал отправлять в Германию батальон дальнобойного огня, который должен был получить первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Если бы это случилось и данное оружие было размещено на территории ФРГ, "это была бы серьезная эскалация с РФ".