Москва25 июн Вести.США утрачивают потенциал влияния на украинский конфликт, заявил политолог-американист Малек Дудаков в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его мнению, если настроения американской администрации сменятся на активную поддержку Киева, то в практическом плане для Украины это ничего не поменяет.

Морально-символически для европейской партии войны это будет большая победа. Они могут сказать, что никакого Анкориджа больше нет, а есть, например, дух Брюсселя. Но что изменится практически в этом случае? Это момент интересный. Санкции, наверное, могут ужесточить, но я не уверен, что [это] приведет к какому-то значительному эффекту как минимум в ближайшей перспективе. По поставкам вооружений – у США проявляется истощение арсеналов, они очень много ракет потратили в Иране сказал он

США, полагает эксперт, могут заявить о продолжении финансовой поддержки Украины, однако реализовать это у них не получится.

Мне кажется, что американцы во многом исчерпали свой потенциал влияния на украинский конфликт. И тот максимум, на какой они способны, они уже предоставляют Киеву заявил политолог

Накануне стало известно, что Еврокомиссия отложит на пару дней выделение финансирования Украине в размере €5,9 млрд из-за необходимости отработки механизма по контролю этих денег.