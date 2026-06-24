Евросоюз отложил выделение 5,9 млрд евро из первого транша кредита Украине Euractiv: ЕС задержит транш в 5,9 млрд евро на беспилотники ВСУ

Москва24 июн Вести.Еврокомиссия (ЕК) отложит на пару дней выделение финансирования Украине в размере €5,9 млрд из-за необходимости отработки механизма по контролю этих денег. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники в ЕК.

Первый транш финансирования Украины (в рамках программы в €90 млрд - прим. ред.) будет включать только €3,2 млрд бюджетной помощи. В него пока не войдут €5,9 млрд военного финансирования говорится в сообщении

Первоначально планировалось, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявит о первом транше в €9 млрд для Киева в ходе конференции по поддержке Украины в польском Гданьске 26 июня.

Однако, по данным портала, в Гданьске она сможет объявить лишь о €3,2 млрд бюджетной помощи, тогда как €5,9 млрд, предназначенных для беспилотников, будут отложены — предположительно, до следующей недели. Задержка объясняется тем, что Еврокомиссия ещё не завершила проработку механизма контроля за расходованием этих средств.

В число обязательных требований к данному финансированию входит преимущественное приобретение дронов и запчастей к ним у стран Евросоюза. Лишь при отсутствии на европейском рынке нужных вооружений украинской стороне разрешается обращаться к поставщикам из третьих стран.

Ранее стало известно, что в Германии пытаются найти средства для помощи Украине во всех сферах экономики.