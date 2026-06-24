В Германии пытаются найти средства для помощи Украине во всех сферах экономики Немецкий политик Шмидт: поиск денег для Киева в Германии прикрывают соцреформами

Москва24 июн Вести.Власти Германии ищут средства для помощи Украине под предлогом проведения социальных реформ, рассказал представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил сократить поддержку людей с инвалидностью, утверждая, что в этой сфере сохраняется значительный потенциал для экономии бюджетных средств.

Мерц анонсирует ряд реформ в социальной сфере. Все это, конечно же, скрывается под лозунгами того, что мол в бюджете огромная дыра. Никто напрямую не говорит, что эти высвободившиеся деньги потом будут направлены на Украину. Но понятно, что одновременно у нас экономят на всем, на самых незащищенных. У нас пытаются порезать, где только можно… В пенсионной системе наметились значительные порезки, по налогам, по медицинскому обслуживанию и так далее сказал Шмидт

Политик подчеркнул, что пока власти направляют десятки миллиардов долларов на Украину, немецкие налогоплательщики задаются вопросом, как это относится к интересам самих немцев.

Ранее экс-депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что жители Германии не хотят навязанной властями конфронтации с Россией, эта "сказка" не имеет под собой никакого основания.