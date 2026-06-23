Немецкий политик: сказка о нападении РФ не имеет под собой никакого основания Политик Шмидт: немцы не желают придуманной властями конфронтации с Россией

Москва23 июн Вести.Жители Германии не хотят навязанной властями конфронтации с Россией, эта "сказка" не имеет под собой никакого основания, заявил экс-депутат бундестага Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести".

По словам политика, подготовка Германии к вооруженному конфликту с Россией и всяческое обсуждение этой темы в СМИ не находит отклика у жителей республики.

Даже та самая немецкая танковая бригада, которая должна быть размещена в Литве, она не может набрать добровольцев. До сих пор даже половины не могут набрать, хотя уже в следующем году она должна начать функционировать. То есть это показывает, насколько немцы не желают этой конфронтации, и в том числе антирейтинги самого канцлера [Фридриха Мерца] показывают, что простые немцы вовсе не видят в России врага, и им не нужна вот эта политика, которая сейчас навязывается простым немецким обывателям сказал Шмидт

Он подчеркнул, что немецкие власти "сами себе лгут" и вопросе окончания украинского конфликта. Они верят, что Россия "чуть ли не распадается" и ее ждет кризис и поражение на поле боя.

Такая сказка здесь в среде высших политических кругов довольно-таки и часто превалирует. А по сути, здесь ведь видно, что экономика трещит по швам, кризис на кризисе, а в то же время деньги посылаются коррупционному украинскому режиму только ради довольно-таки смехотворной идеи, что еще чуть-чуть, война закончится, Россия сдастся… Все это не имеет под собой абсолютно никакого основания подчеркнул политик

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что подготовка к возможной войне с Россией на рубеже 2029-2030 годов многими в Берлине воспринимается как данность.