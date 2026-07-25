Котре заявил о безразличии властей ФРГ к раскрытию правды о "Северных потоках" Котре: властям ФРГ неинтересно раскрытие правды о подрыве "Северных потоков"

Москва25 июл Вести.Власти ФРГ не заинтересованы в раскрытии правды о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и действуют в ущерб гражданам Германии. Об этом заявил депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре.

Таким образом он прокомментировал недавние сообщения СМИ по делу о подрыве "Северных потоков", передает ТАСС.

Правительство ФРГ не имеет подлинного интереса к расследованию этого теракта. С одной стороны, оно ставит трансатлантические интересы выше собственных интересов безопасности и экономических интересов Германии. С другой стороны, оно во что бы то ни стало хочет удерживать Украину в качестве орудия против России рассказал Котре

По его мнению, власти ФРГ одержимы идеей неизбежной победы Украины в конфликте, который не является конфликтом Германии и имеет совсем иную предысторию.

На политическом уровне мы имеем дело с полным игнорированием правопорядка, суверенитета, реальной политики и действий в интересах собственных граждан признался парламентарий

Отвечая на вопрос о возможной компенсации со стороны Украины за экономический ущерб и повреждение газопроводов, Котре заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не станет добиваться исполнения законных требований Германии. По мнению депутата, Мерц действует "не как суверенный лидер и не в интересах немцев".

Ранее стало известно, что Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение гражданину Украины в связи с терактом на газопроводах "Северный поток". Уточнялось, что Сергей Кузнецов является подозреваемым в совершении военного преступления в качестве соучастника. Позже Кузнецов признался, что на момент совершения преступления работал на Службу безопасности Украины.