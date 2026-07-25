Москва25 июл Вести.Подрыв газопроводов "Северный поток" был выгоден третьим странам, которые стремились полностью разорвать энергетическое сотрудничество между Германией и Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

Парламентарий охарактеризовал отказ Берлина от российского трубопроводного газа и вынужденный переход на американский сланцевый СПГ как историческую ошибку.

По словам Котре, такое решение нанесло глубокий ущерб национальной экономике и благосостоянию немецких граждан. Он призвал немецкое правительство вернуться к прагматичному курсу и полностью восстановить стратегическое партнёрство с Москвой в энергетической сфере.