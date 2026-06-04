Москва4 июн Вести.Германия заинтересована в возобновлении работы трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" после окончания украинского конфликта, заявил заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" в бундестаге Маркус Фронмайер в интервью ТАСС.

С нашей стороны существует большой интерес к тому, чтобы "Северный поток" вновь ввели в эксплуатацию, и уже сейчас следовало бы совместно посмотреть, какие существуют возможности для того, чтобы в перспективе, после окончания конфликта на Украине, снова прийти к взаимопониманию по этому вопросу приводит ТАСС слова Фронмайера

Немецкая делегация прибыла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) для обсуждения условий работы 1,5 тыс. немецких компаний в России.

Речь также идет об энергетическом кризисе, с которым столкнулась Германия, добавил Фронмайер.

Поддержание хороших отношений между Москвой и Берлином находится в интересах граждан Германии, которые могли бы получать энергоресурсы по доступным ценам.