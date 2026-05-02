Посол Нечаев: Россия готова обсуждать с Германией теракты на "Северных потоках"

Посол Нечаев рассказал о готовности России к диалогу с ФРГ по "Северным потокам" Посол Нечаев: Россия готова обсуждать с Германией теракты на "Северных потоках"

Москва2 мая Вести.Москва готова предметно обсудить с Берлином теракты на экспортных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Об этом посол России в ФРГ Сергей Нечаев рассказал РИА Новости.

Он подчеркнул, что Германия пока игнорировала все запросы российской стороны, связанные с правовой помощью и совместным расследованием.

Готовы к предметному диалогу, однако не исключаем и иных вариантов развития событий цитирует Нечаева агентство

Он подчеркнул, что немецкая сторона все еще не продвинулась в расследовании теракта на двух российских газопроводах.

При этом Берлин, согласно книге "Подрыв" журналистов Оливера Шрема и Ульриха Тиле, узнал от западных спецслужб о подготовке теракта, но не предпринял никаких мер.