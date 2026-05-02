Посол Нечаев: ФРГ не продвинулась в расследовании теракта на "Северных потоках" Посол Нечаев рассказал, как в Германии расследуют теракт на "Северных потоках"

Москва2 мая Вести.Германия не продвинулась в расследовании теракта на двух российских экспортных газопроводах - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев агентству РИА Новости.

Как уточняет агентство, Россия неоднократно указывала, что отказ Берлина сотрудничать с Москвой в расследовании терактов на "Северных потоках" является нарушением конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма.

Упомянутые конвенции, к которым присоединились Россия, Германия и ряд других стран, обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений. Тем не менее, этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось заявил посол

Он отметил, что по‑прежнему распространена версия о причастности украинских диверсантов‑любителей. Дипломат также напомнил, что в сентябре 2024 года Россия официально направила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".

Ранее главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер рассказал, что Германия пресмыкается перед Украиной, замалчивая теракт на двух российских экспортных газопроводах - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2".

Кроме того, сообщалось, что Берлин, согласно книге "Подрыв" немецких журналистов Оливера Шрема и Ульриха Тиле, заранее узнал от спецслужб стран Запада о подготовке теракта на двух российских экспортных газопроводах - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2", но не предпринял никаких мер.