В Германии знали о подготовке теракта на "Северных потоках"

Москва21 апр Вести.Берлин, согласно книге "Подрыв" немецких журналистов Оливера Шрёма и Ульриха Тиле, узнал от спецслужб стран Запада о подготовке теракта на двух российских экспортных газопроводах - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2", но не предпринял никаких мер. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Отмечается, что американские СМИ писали, что "одна европейская разведывательная служба" якобы передала Германии информацию за четыре месяца до атаки.

Но ни слова о том, что депеша пришла от нидерландской разведки и насколько детальной она в действительности была. Ни слова о намеке на Украину и об имени [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного цитирует агентство выдержку из книги

Журналисты подчеркнули, что на заседании контрольного органа Бундестага не обсуждались данные, полученные от иностранных спецслужб.

Взрывы на "Северных потоках" произошли в сентябре 2022 года.

Журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевски в своей книге написал, что глава киевского режима Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии на российских газопроводах и одобрил ее. Панчевски также отметил, что организаторы подрыва "Северных потоках" северных уничтожили планы диверсии.