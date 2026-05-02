В Швейцарии рассказали о замалчивании Германией теракта на "Северных потоках" NZZ: ФРГ пресмыкается перед Киевом, замалчивая теракт на "Северных потоках"

Москва2 мая Вести.Германия пресмыкается перед Украиной, замалчивая теракт на двух российских экспортных газопроводах - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Об этом сообщил главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер.

Как указывается в статье, в Берлине в значительной степени табуирована любая критика Украины.

Германия пресмыкается перед Киевом … Правительство даже не осуждает разрушение газопровода "Северный поток" сказано в публикации

При этом в Германии уже ни у кого нет сомнений в причастности Киева к организации "государственного терроризма" против одного из "ключевых элементов энергоснабжения" немецких предприятий, который существовал еще до начала конфликта на Украине.

В статье напомнили, что генпрокурор Германии выдал ордер на арест подозреваемых, один из которых на данный момент находится под стражей в ФРГ в ожидании суда.

Но возмущение так и не развернулось. [Главу киевского режима Владимира] Зеленского не объявили врагом народа номер один. Напротив, в Берлине к нему продолжают проявлять интерес. Германия не разорвала отношения с Киевом. Напротив, она стала крупнейшим сторонником страны уточняет журналист

По мнению журналиста, осведомленность Зеленского о планируемом теракте и его потенциальное одобрение не имеют значения, поскольку Зеленский несет ответственность за действия своих спецслужб и спецназа, даже если те действовали самовольно. По мнению Гуйера, если бы Германия недвусмысленно осудила действия Киева, это стало бы показателем "немецкого самоуважения".

Ранее сообщалось, что Берлин, согласно книге "Подрыв" немецких журналистов Оливера Шрема и Ульриха Тиле, заранее узнал от спецслужб стран Запада о подготовке теракта на двух российских экспортных газопроводах - "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", но не предпринял никаких мер.

Кроме того, журналист американской газеты The Wall Street Journal Боян Панчевски представил книгу-расследование, в которой обвинил власти Дании в сокрытии правды о причастности Киева к подрыву "Северных потоков".