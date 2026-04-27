Данию обвинили в сокрытии правды об участии Украины в подрыве "Северных потоков" WSJ: Дания скрывает правду о следе Киева в подрыве "Северных потоков"

Москва27 апр Вести.Журналист американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Боян Панчевски представил книгу-расследование, в которой обвинил власти Дании в сокрытии правды о причастности Киева к подрыву "Северных потоков".

По мнению Панчевского, глава киевского режима Владимир Зеленский лично дал устное согласие на подрыв газопроводов "Северные потоки".

В Дании расследование удерживали в тайне, и ничего не вышло в свет. Но теперь мы знаем то, что они знали, а именно то, что замешана Украина. И они это утаили. Я думаю, что они не хотели геополитического кризиса приводит датская газета Berlingske слова Панчевского

По мнению Панчевского, украинский след проявился вскоре после взрыва, и это стало одной из причин того, что расследования в Дании и Швеции закрыли без объяснений.

Взрывы на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция якобы провели расследования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия запрашивала сведения о расследовании, но ни разу не получала ответа.