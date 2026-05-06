Москва6 мая Вести.Украинские диверсанты при закладке взрывных устройств на газопроводах “Северные потоки” допустили несколько серьезных просчетов, из-за которых фактический ущерб оказался меньше планируемого. Об этом пишет журналист The Wall Street Journal (WSJ) Боян Панчевски.

В своей книге "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", которая вышла в Германии, Панчевски описал схему закладки взрывчатки – мины закладывались стыках между сегментами труб, где газопровод наиболее уязвим. Однако во время одного из погружений цилиндр с взрывчаткой отцепился от троса и затонул, в результате чего один заряд был потерян.

Кроме того, в спешке дайверы ошиблись с расположением мин. Так, одну из мин на нитке Б “Северного потока—2” заложили в ее самой прочной части. Диверсанты также не учли, что нитки пролегают слишком близко друг к другу. Если бы один заряд сдетонировал хоть на мгновение раньше, ударная волна сорвала бы второй с соседней трубы.

Первый взрыв прогремел ночью 26 сентября 2022 года на нитке А “Северного потока-2” к югу от датского острова Борнхольм. Взрыв в стыке двух сегментов разорвал трубу, как и планировалось. Вторая мина взорвалась одновременно на нитке Б восточнее, но из-за того, что она была закреплена посередине сегмента, лишь повредила бетонную оболочку.

Вторая серия взрывов произошла вечером того же дня. По меньшей мере четыре взрыва прогремели одновременно: три — на “Северном потоке-1” и один — на “Северном потоке-2”. Последний газопровод уже был поврежден предыдущим взрывом, и из-за отсутствия давления эффект оказался минимальным. Судьба еще двух мин остается неизвестной.

По мнению украинской стороны, из-за установки таймеров на более позднее время они были отброшены ударной волной и сдетонировали вдали от труб либо зарылись в ил.

Панчевски в своей книге также утверждает, что диверсию организовали якобы неизвестные украинские водолазы-одиночки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала эту версию как несостоятельную и назвала это попыткой пустить общественность “по ложному следу”.